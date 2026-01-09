Tragedia sul lavoro: muore 69enne di Avellino in Sicilia L'incidente a Fondachello Valdina nel messinese

Tragedia sul lavoro a Valdina, nel Messinese: un operaio di 69 anni, originario di Avellino, è morto dopo essere caduto da circa quattro metri all'interno di un'azienda di laterizi. L'operaio, lavoratore esterno impegnato in lavori di saldatura su travi in ferro, è precipitato nel pomeriggio intorno alle 15. Inutili i soccorsi. I carabinieri indagano per chiarire la dinamica e il ruolo della vittima.

Lavori su travi in ferro: operaio esterno coinvolto

Al momento dell’incidente, intorno alle 15, le condizioni dell’uomo sono apparse immediatamente gravissime. I titolari dell’azienda hanno allertato subito i soccorsi, ma, nonostante l’arrivo tempestivo dei sanitari, per il lavoratore non c’è stato nulla da fare.

Indagini dei carabinieri sulla tragedia

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri, che stanno svolgendo accertamenti per ricostruire con precisione le circostanze dell’accaduto e determinare a che titolo l’uomo si trovasse in azienda.