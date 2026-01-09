Avellino, stalker continua a minacciare la sua ex: verso il rito immediato Il processo per queste condotte verrà celebrato davanti al giudice Pierpaolo Calabrese

di Paola Iandolo

Continua a pedinare e a minacciare la sua ex, nonostante un processo in corso. Il presunto stalker ha minacciato la donna persino durante i festeggiamenti per la promozione dell’Avellino Calcio in serie B e sul posto di lavoro, oltre ai messaggi sui social. Per queste condotte era scattato il divieto di avvicinamento con braccialetto elettronico a carico dell’imputato.

La Procura di Avellino ha chiesto ed ottenuto per queste condotte (avvenute tra marzo e agosto del 2025) il processo con rito immediato, che partirà davanti al giudice monocratico Pierpaolo Calabrese. La parte civile costituita in giudizio è rappresentata dall’avvocato Nicola D’Archi.