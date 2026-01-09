Truffa ai danni di un'anziana: identificato e denunciato presunto responsabile Ennesimo risultato investigativo dei carabinieri in Irpinia

I carabinieri della stazione di Montoro hanno denunciato un 50enne di Napoli, ritenuto responsabile del reato di truffa aggravata.

L’attività investigativa ha preso avvio dalla denuncia sporta da una 80enne del posto, la quale ha riferito che un uomo, spacciandosi per un operatore finanziario, l’avrebbe avvicinata nei pressi della propria abitazione. Mediante artifizi e raggiri, il presunto truffatore l’avrebbe indotta a credere di vantare un credito di una cospicua somma di denaro nei confronti del figlio.

Con tale pretesto, l’uomo si sarebbe fatto consegnare la somma di 300 euro, allontanandosi subito dopo.

A seguito della denuncia, i militari dell’arma hanno immediatamente avviato le indagini, che hanno consentito di risalire all’identità del presunto autore del reato. Alla luce delle evidenze emerse, il 50enne è stato deferito in stato di libertà alla procura della repubblica di Avellino.

Sono in corso ulteriori accertamenti finalizzati all’individuazione di eventuali complici e alla verifica di possibili responsabilità dell’uomo in analoghi episodi.

Il comando provinciale dei carabinieri di Avellino ha ulteriormente intensificato l’attività di prevenzione e sensibilizzazione sul fenomeno delle truffe, con particolare attenzione alle persone anziane. I comandanti delle stazioni incontrano regolarmente le comunità locali, anche presso chiese e altri luoghi di aggregazione, per illustrare i più comuni modus operandi utilizzati dai malviventi.

Nel corso degli incontri vengono forniti suggerimenti pratici per prevenire tali reati, invitando a mantenere alta la guardia e a non fidarsi di estranei che si presentano come figure autorevoli o che prospettano presunte situazioni di emergenza familiare.

È fondamentale non consegnare denaro o oggetti di valore a sconosciuti. In caso di dubbi, è sempre opportuno verificare con i familiari interessati e segnalare tempestivamente ogni episodio sospetto al numero di emergenza “112” o al più vicino comando dei carabinieri.