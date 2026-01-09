Donna investita a piazzetta Perugini: è caccia al pirata della strada Le forze di polizia sono sulle tracce di una Citroen nera

Paura e tensione a piazzetta Perugini ad Avellino. Una signora è stata investita da un’auto mentre attraversava la strada. L’uomo alla guida di una utilitaria di colore nero non si è fermato a prestare soccorso. Sul posto un’ambulanza che ha trasportato la donna in ospedale. Mentre le forze di polizia sono sulle tracce del pirata della strada. Alcuni testimoni sarebbero riusciti a prendere in tempo il numero di targa dell'automobilista che ha fatto perdere le sue tracce.