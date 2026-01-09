Quindici, spari contro Irpiniambiente: assolto Antonio Mazzocchi Assenza di prove per il 59enne considerato esponente di spicco del clan Graziano

Accusato di aver esploso dei colpi di fucili contro l'ex sede di Irpiniambiente: assolto Antonio Mazzocchi. Non vi sarebbe prove schiaccianti contro l'uomo considerato dagli inquirenti il respoinsabile dell'attentato, e attualmente detenuto per un altra condanna nel carcere di Siracusa. La decisione dei giudici del Tribunale Collegiale di Avellino presieduto da Sonia Matarazzo dopo una lunga camera di consiglio.

La Procura Antimafia aveva invocato una condanna a cinque anni e sei mesi nei confronti di Mazzocchi, a processo per l’attentato contro la sede di IrpiniAmbiente di Quindici avvenuto nell’aprile del 2019.

Stamattina in aula ha discusso il suo legale, Sabato Graziano che ha messo in evidenza la differenza dei brogliacci in cui mancherebbe il riferimento a “Cesare” in una intercettazione “chiave” fatta confluire in questo processo. Mazzocchi era accusato di aver esploso numerosi colpi di fucile (un’arma di precisione calibro 7,64) contro la ex sede nel Vallo di Lauro di IrpiniAmbiente, all'alba del 19 aprile 2019. Le motivazioni della sentenza di assoluzione saranno depositate entro novanta giorni.