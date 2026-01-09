Avellino, incidente in via Tedesco, due auto coinvolte: traffico in tilt

Sul posto è arrivata la polizia municipale per i rilievi del sinistro

Avellino.  

Ancora un incidente in città. Questa volta teatro del sinistro è via Francesco Tedesco. Secondo le prime indiscrezioni, il semaforo risultava in modalità lampeggiante al momento dell’impatto. Due le auto coinvolte. Sul posto è arrivata la polizia municipale per i rilievi del sinistro. La circolazione in quella zona particolarmente trafficata è andata in tilt. Si sono formate code lunghissime e il traffico si è paralizzato. 

