Crollo parziale fabbricato a Grottaminarda: il sindaco firma l'ordinanza Ecco che cosa prevede il provvedimento

Il sindaco di Grottaminarda, Marcantonio Spera, ha emanato l'ordinanza n. 308 a seguito del crollo di alcune parti di un fabbricato situato in via Condotto, (ex cinema "Diana") già oggetto di una demolizione poi interrotta. Clicca qui per rileggere l'articolo relativo alla cronaca dell'accaduto e qui per rivedere prime immagini.

"Il provvedimento si è reso necessario per eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana e contempla: chiusura totale al traffico, messa in sicurezza dell'area, azioni legali".



Per garantire la sicurezza dei cittadini, l'amministrazione comunale, di concerto con l'ufficio tecnico e la polizia municipale, ha disposto con effetto immediato:

La chiusura del tratto di strada compreso tra l'incrocio con via Minichiello e l'incrocio con via Piave fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

La predisposizione da parte dell’ufficio tecnico dei transennamenti necessari a protezione della carreggiata e della struttura.

Richiesta formale alla procura di Benevento e alla prefettura di Avellino delle autorizzazioni per procedere d'ufficio alle verifiche strutturali forzose e sbloccare l'attuale situazione di pericolo.

L'amministrazione comunale monitorerà costantemente l'evolversi della situazione in collaborazione con le forze dell'ordine e gli enti competenti.