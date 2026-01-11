Incendio a Pratola Serra: in fiamme lo stabilimento Stellantis Ieri sera il rogo

Un incendio si è sviluppato nelle scorse ore all’interno dello stabilimento Stellantis di Pratola Serra, destando preoccupazione tra lavoratori e residenti della zona. Le fiamme sono state prontamente affrontate dai Vigili del Fuoco, intervenuti sul posto con rapidità riuscendo a domare il rogo ed evitare conseguenze più gravi.

Al momento non si segnalano feriti né particolari criticità, mentre restano in corso le verifiche per accertare le cause dell’incendio e valutare eventuali danni alla struttura.