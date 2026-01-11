Truffe online, i carabinieri di Avellino hanno denunciato due persone Le vittime sono di Santa Paolina: acquisti di materiali e polizze assicurative inesistenti

I carabinieri della stazione di Montefusco sono riusciti ad identificare e denunciare due persone, sospettate di aver messo a segno altrettante truffe via web per migliaia di euro a Santa Paolina.

Nel primo caso, un uomo, attratto da un’annunciata vendita di ricambi per auto pubblicata su un sito specializzato, è stato indotto ad effettuare un bonifico bancario di oltre 2mila euro. I successivi accertamenti hanno consentito di risalire ad un conto corrente nella disponibilità di una 30enne, residente nell’hinterland napoletano. L’inserzione si è poi rivelata fasulla e l’acquirente non ha mai ricevuto il materiale che credeva di aver acquistato.

Il secondo episodio ha visto come autore un 25enne siciliano, anch’egli già noto alle forze dell’ordine, che si è accreditato come operatore di servizi assicurativi on line, inducendo la vittima a ritenere di poter stipulare una polizza tramite una piattaforma digitale. La vittima ha effettuato un bonifico di 800 euro per l'acquisto di una polizza in realtà inesistente.

I due indagati dovranno rispondere di truffa aggravata e sono stati denunciati: i carabinieri del comando provinciale di Avellino hanno ribadito l'importanza di prestare massima attenzione alle presunte offerte vantaggiose che vengono proposte, specialmente sul web.