Frana a Contrada, il sindaco De Santis: "Non è accettabile, si poteva evitare" "Non oso immaginare il transito di un bus in quel momento"

"Quanto accaduto non è accettabile se lo leghiamo a tutti gli allarmi che avevo lanciato negli anni scorsi e rispetto a una vicenda che oggi trova la sua naturale conclusione": il sindaco di Contrada, Pasquale De Santis, si è espresso così sullo smottamento registrato nel comune irpino, a confine con Bellizzi Irpino e Avellino, nella giornata di ieri con la frana sulla strada provinciale 88. "Domani ci sarà una riunione in Prefettura e porterò avanti una mia richiesta specifica, già portata in Prefettura per gli ultimi tre anni e mezzo, sempre rigettata e che oggi risulta essere indispensabile ai fini della prevenzione perché la strada è in queste condizioni per tutta la chilometrica che interessa il nostro Comune. - ha spiegato il sindaco del comune irpino - Si interviene lì, ma bisogna scongiurare la problematica in altri posti. È questa la mia richiesta, l'immediato intervento per la viabilità perché il semaforo blocca i cittadini di Contrada, Forino, Montoro, ma anche del Vallo di Lauro".

"Non oso immaginare il transito di un bus in quel momento"

"È un'arteria fondamentale e non c'è un'alternativa. Il grido 'fate presto e fate bene' sarà il cavallo di battaglia. C'è sconforto perché si poteva evitare, ma posso dire che siamo stati miracolati perché condizioni climatiche diverse, in concomitanza con l'apertura della crepa, avrebbero determinato una strage. Non oso immaginare il transito di un pullman che si poteva ribaltare nella scarpata. Devo sottolineare gli interventi immediati da parte di Alto Calore e della Provincia. Sono stati impeccabili con il massimo sostegno. Alle 7 ero lì: ci sono cento famiglie tra Contrada e Avellino prive di utenza idrica e si lavora dall'alba in modo attento".