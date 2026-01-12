Avellino, detenzione di banconote false: nessuna misura alla 21enne La giovane è tornata il libertà dopo l'udienza di convalida

di Paola Iandolo

Non è stata applicata nessuna misura nei confronti della 21enne, residente ad Avellino, arrestata la scorsa settimana a Benevento per detenzione di banconote false.

La giovane avellinese era finita al centro di un’operazione dei Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Benevento lo scorso 7 gennaio. La 21enne, difesa dall’avvocato Alberico Villani, era stata arrestata in flagranza per detenzione di valuta contraffatta, ma la misura cautelare richiesta dalla Procura è stata respinta dal Giudice per le Indagini Preliminari. La giovane è tornata in libertà.

Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri, mercoledì scorso, intorno alle 20:00, una pattuglia della Sezione Radiomobile ha notato una Ford Fusion ferma in piazza Risorgimento, davanti a un bar. L’atteggiamento sospetto degli occupanti ha indotto i militari a seguire e fermare il veicolo in Viale degli Atlantici.

Durante il controllo, l'indagata, seduta sul lato passeggero, avrebbe tentato di disfarsi di parte del denaro lanciandolo dal finestrino. I Carabinieri hanno recuperato tre banconote da 50 euro e quattro da 20 euro, tutte strappate a metà. Un’ispezione più approfondita ha permesso di rinvenire sul tappetino dell’auto altre quattro banconote da 50 euro, integre.



