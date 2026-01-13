Incidente a Solofra, caos sul Raccordo all'imbocco della Galleria: code e disagi Ancora un incidente: 3 auto coinvolte

Incidente a Solofra, caos sul raccordo Avellino–Salerno, in direzione Avellino. Ieri sera si è verificato un incidente stradale nei pressi dello svincolo di Solofra. Nel sinistro sono state coinvolte tre autovetture. E ancora una volta sul raccordo si confermano i risci e le criticità di una arteria ad alta percorrenza. I lavori in galleria continuano a creare disagi ai pendolari e residenti dei comuni del comprensorio alle prese con quotidiani rallentamenti e disai Ieri sera l'ennesimo sinistro ha scatenato la rabbia degli automobilisti.

Ripercussioni sul traffico

La circolazione ha subito forti rallentamenti, con disagi per gli automobilisti in transito. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine, impegnati nei rilievi e nella gestione del traffico.