Lauro, Tragedia Crans-Montana: il sindaco Bossone vieta i fuochi nei locali Ha firmato l'ordinanza di divieto per fiamme libere e fuochi pirotecnici nei locali chiusi

di Paola Iandolo

Il sindaco di Lauro Rossano Sergio Boglione vieta l’uso di fiamme libere e articoli pirotecnici nei locali pubblici. Nel comune del Vallo di Lauro, anche a seguito delle sollecitazioni giunte dalla Prefettura, il primo cittadino ha adottato, con atto motivato, provvedimenti contingibili urgenti nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento, al fine di prevenire e di, eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica”.

Alla luce dei “recentissimi tragici eventi accaduti in un locale pubblico sito nella località turistica svizzera di Crans-Montana e gli eventi egualmente tragici in altri analoghi contesti pubblici” anche considerando la circostanza che “necessario e urgente – vista la diffusa usanza di usare fiamme libere e articoli pirotecnici nei locali pubblici per festeggiamenti ed eventi di diverso tipo – vietare l’utilizzo nei locali pubblici di tali articoli che possono, anche in maniera assolutamente incidentale ed involontaria, creare gravi pericoli per le persone, come dimostrato dal tragico evento di Crans-Montana e di altri contesti”.

Il primo cittadino di Lauro ha disposto l'ordinanza con effetto immediato, ai fini della tutela dell’incolumità delle persone, nonché a tutela del patrimonio pubblico o privato: su tutto il territorio comunale, in particolare nei locali pubblici, è vietato l’utilizzo di fiamme libere, di candele pirotecniche, di fontane luminose e di qualsiasi tipologia di articoli pirotecnici”.