Sperone, banda di malviventi ha svaligiato la gioielleria Grazia I ladri in pochi secondi sono riusciti a portare via gioielli per un valore di circa 50mila euro

di Paola Iandolo

Rapina nella notte a Sperone. Nel mirino dei malviventi la gioielleria Grazia ubicata al centro del paese. Il bottino ammonterebbe a circa 50 mila euro. I componenti della banda sono entrati in azione dopo le tre della scorsa notte e sono arrivati in corso Umberto I a bordo in un'auto di grossa cilindrata scura. Armati di un flex hanno tagliato la serranda, hanno infranto le vetrine dove erano custoditi i gioielli di maggior valore e pregio. Sono riusciti a mettere a segno il colpo nonostante è entrato in azione l'antifurto e quello a base di nebbiogeno.

Un colpo portato a termine in pochi secondi. Sul posto sono arrivate le forze dell'ordine per avviare le indagini e acquisire le immagini di videosorveglianza al fine di trovare elementi utili a risalire agli autori dell'ennesima azione predatoria. Disperata la titolare dell'attività presa di mira dai malviventi che ha avviato la conta dei danni e dei gioielli rubati dalle vetrine dell'attività.