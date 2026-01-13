Avellino, Bande dei furti: due i colpi compiuti in Irpinia sui cento contestati Sono trentotto le persone indagate accusate di aver compiuto ben cento furti

di Paola Iandolo

Smantellate ben sette bande organizzate per compiere i furti con ben 38 misure cautelari. Due i colpi messi a segni ad Avellino: uno il 14 febbraio 2024, nel giorno di San Valentino e Modestino del 2024 e l'altro compiuto il 21 febbraio dello stesso anno. I malviventi entrati in azione nella città capoluogo hanno preso di mira un'abitazione di via Basile, riuscendo a scappare con un bottino di settemila euro di oro e circa duecento euro in contanti. I malviventi portarono via un collier d’oro del valore di circa 1.000 euro, 8 orologi, di cui uno con diamanti, una catenina d’oro, tre catenine, tre anelli, tre paia di orecchini, una catenina d’oro, per un valore totale di 7.000 euro circa, e della somma di 170 euro in contanti.

Il secondo raid, compiuto a distanza di pochi giorni dal primo, precisamente il 21 febbraio del 2024, è stato compiuto in un'abitazione di via De Nicola ad Atripalda. I ladri riuscirono a portare via monili e preziosi, in oro e argento, bigiotteria varia, tre borse da donna, due cinture da donna, due paia di orecchini da donna, vari profumi, quindici orologi, una consolle da gioco Sony Playstation 5 con relative cuffie e joystick. Vengono contestate anche alcune circostanze aggravanti.

Gli inquireinti contestano ai quattro malviventi che hanno compiuto entrambi i colpi in Irpinia e che ieri sono stati raggiunti dalle misure cautelari di aver commesso il fatto con violenza sulle cose, consistita nell’effrazione della porta di ingresso.Con la circostanza aggravante di aver profittato di circostanze di tempo tali da ostacolare la pubblica e privata difesa, per aver commesso il fatto durante l’assenza del proprietario dovuta ad esigenze personali.Con la circostanza aggravante di aver cagionato alla persona offesa un danno patrimoniale di rilevante gravità, avendo sottratto preziosi in oro, argento ed orologi di significativo valore economico. Nelle indagini del Nucleo Investigativo di Napoli anche il contributo della Sezione Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Avellino che aveva raccolto le denunce.