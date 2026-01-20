Chianche, pusher finito ai domiciliari: concesso l'obbligo di firma Revocati i domiciliari al termine dell'udienza di convalida celebrata davanti al giudice Perrotta

di Paola Iandolo

Preso con 53 grammi di cocaina: revocati i domiciliari, sottoposto all'obbligo di firma. F.P. - difeso dagli avvocati Cosimo Capozzi e Viviana Olivieri - era stato arrestato sabato scorso, dai carabinieri della stazione di Chianche in flagranza di reato perchè ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. La pattuglia della stazione carabinieri era impegnata in un normale servizio di controllo del territorio predisposti nel fine settimana, quando, sulla strada gli uomini in divisa hanno notato un’auto sospetta. Una volta fermato l'uomo a bordo della Mercedes, nel posacenere i militari hanno ritrovato 14 dosi di cocaina.

L’uomo era stato sottoposto a controllo per l'anomalo atteggiamento manifestato dall’automobilista. Al termine della perquisizione personale, veicolare e successivamente domiciliare, è stato trovato in possesso di 53 grammi di cocaina già suddivisa in dosi, 2 grammi di hashish, materiale da confezionamento e 2400 euro in contanti, probabile provento dell’illecita attività di spaccio. Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro e il sospettato, d’intesa con la Procura della Repubblica di Avellino dopo le formalità di rito, era stato sottoposto agli arresti domiciliari. Ma per l'uomo difeso dagli avvocati Cosimo Capozzi e Viviana Olivieri del foro di Benevento, la misura dei domiciliari è stata revocata,. In sostituzione è stato sottoposto all'obbligo di firma, al termine di convalida celebrata davanti al tribunale di Benevento.