Montoro, vende motore auto sul web ma è una truffa: denunciata L'intervento dei carabinieri

I Carabinieri della stazione di Montoro (Avellino) hanno denunciato una donna della provincia di Napoli, responsabile del reato di truffa ai danni di un cittadino montorese. La donna, spacciandosi per titolare di una società di rivendita di parti meccaniche per auto, ha pubblicato sul web l'annuncio della vendita di un motore per autoveicolo Fiat Panda. Allettato dalla conveniente offerta commerciale, l'uomo ha contattato l'indagata concordando l’acquisto del motore e saldando l’intera cifra pattuita con un bonifico di circa 1.000 euro. Dopo la transazione economica la finta rivenditrice si è resa irreperibile, interrompendo ogni tipo di contatto con la vittima che, dopo innumerevoli tentativi per rintracciarla, resosi conto di essere stato raggirato si è rivolto ai Carabinieri di Montoro per denunciare la vicenda. Dopo la denuncia i militari hanno avviato le indagini che hanno portato all’identificazione della donna.