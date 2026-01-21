"Dolce Vita", ecco i 18 testimoni dell’accusa nel processo all'ex sindaco Festa Venerdì 23 gennaio la prima udienza che potrebbe essere rinviata ad aprile

Sono diciotto i testimoni citati dalla Procura della Repubblica nel processo all’ex sindaco di Avellino Gianluca Festa, denominato “Dolce Vita”. Una lista snella quella firmata dal sostituto procuratore Fabio Massimo Del Mauro, che ha condotto insieme al procuratore aggiunto Francesco Raffaele l’ultima fase delle indagini.

Tra i testimoni figurano undici militari impegnati nelle attività investigative a partire dal luglio 2023: otto appartenenti al Nucleo Investigativo dei Carabinieri di Avellino, a partire dal capitano Gianluca De Vivo, e tre militari dell’aliquota della Guardia di Finanza presso la Procura di Avellino.

Completano l’elenco due dipendenti comunali, chiamati a fare luce sulla sparizione del case di un computer avvenuta nel marzo 2024, due dirigenti comunali, due rappresentanti della società che si occupa della raccolta dei rifiuti e un imprenditore.

Venerdì 23 gennaio è prevista una prima udienza per l’ex sindaco Festa, difeso dai penalisti Luigi Petrillo e Concetta Mari, ma dopo che ha deciso di rinunciare all’udienza preliminare per il giudizio immediato, potrebbe saltare per essere rinviata e riunita con il processo che partirà il 24 aprile nei confronti di altri 26 imputati.

Nell’udienza di venerdì infatti ci sarà l’astensione del giudice a latere Fabrizio Ciccone, che ha firmato uno dei decreti di autorizzazione alle intercettazioni. Tutto dovrebbe slittare ad aprile, senza neanche affrontre le questioni preliminari, ma tutto dipende dalla difesa di Festa.