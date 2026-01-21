Avellino: salvano un bimbo di due mesi: carabinieri premiati dal Prefetto Un gesto di prontezza e tempestività, sei i militari premiati

Un gesto di prontezza e tempestività che ha salvato una vita è stato celebrato questa mattina presso la Prefettura di Avellino. I militari dell’Arma dei carabinieri protagonisti dell’episodio dello scorso 12 gennaio, quando un neonato di soli due mesi è stato portato in salvo da una grave crisi respiratoria, hanno ricevuto un riconoscimento ufficiale dal Prefetto, Dott.ssa Rossana Riflesso, alla presenza del Comandante Provinciale dei Carabinieri, Colonnello Angelo Zito, e dei vertici provinciali delle Forze dell’Ordine.

La vicenda ha visto una madre in difficoltà contattare la Centrale Operativa dei Carabinieri, segnalando il grave stato di salute del figlio e il traffico che bloccava la sua auto diretta al pronto soccorso. Grazie alla rapidità e alla coordinazione dei militari con la Centrale Operativa e il personale del 118, madre e bambino sono stati fatti salire sull’auto di servizio e accompagnati immediatamente all’ospedale “San Giuseppe Moscati” di Avellino, dove il piccolo è stato ricoverato in codice rosso, fortunatamente senza pericolo di vita.

I carabinieri premiati sono: Brig. Michele Pasquariello, V.Brig. Luigi Faraone, V.Brig. Fabio Bisanti, App.Sc. Q.S. Antonio Tomaselli, App. Giuliano Acierno e Car.Sc. Giancarlo Cristofano. Il Prefetto Riflesso ha sottolineato l’importanza dell’azione tempestiva dei militari e del loro impegno quotidiano: “Oggi celebriamo non solo un intervento riuscito, ma l’esempio di professionalità, dedizione e responsabilità che ogni giorno le forze dell’ordine dimostrano a tutela della vita e della sicurezza dei cittadini”.

Il Comandante Provinciale colonnello Zito ha aggiunto: “Essere carabiniere significa mettersi al servizio del bene comune, con spirito di sacrificio e dedizione. Interventi come questo mostrano ai giovani colleghi l’esempio concreto di cosa significhi rispondere con rapidità e responsabilità alle emergenze”.