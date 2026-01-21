Sbanda e si ribalta sul Raccordo: paura a Montoro Sud Questa mattina il sinistro che ha visto coinvolta una sola vettura

Sbanda e si ribalta sul Raccordo: paura a Montoro Sud. E' successo questa mattina sul Raccordo Avellino-Salerno, che si conferma collegamento ad alto rischio. Sono in corso gli accertamenti delle forze dell'ordine per accertare l'esatta dinamica del sinistro. Sul posto personale della Polstrada che ha coordinato interventi di soccorso e messa in sicurezza della zona.

I lavori, le proteste

Sullo sfondo le proteste di automobilisti, residenti e amministratori della Valle dell'Irno che attendono da anni il completamento degli interventi di messa in sicurezza del Raccordo. Stessi disagi a Solofra, con la galleria MOnte Pergola, che resta percorribile con doppio senso di marica in una sola canna.