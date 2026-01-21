Lauro, In piazza studenti e genitori contro gli atti vandalici nelle scuole Il punto di raccolta della manifestazione in Piazza Marco Biagi alle ore 8.30

di Paola Iandolo

Una marcia di docenti, studenti, genitori, amministratori comunali, rappresentanti della comunità civile e religiosa per manifestare pubblicamente contro furti e atti vandalici subiti dalla scuola di Lauro. Come annunciato dalla dirigente scolastica Maria Siniscalchi, domani mattina ci sarà una vera e propria mobilitazione istituzionale contro i raid ai danni degli istituti scolastici della zona.

La manifestazione pubblica, come sottolineato dalla stessa dirigente scolastica è finalizzata a denunciare il grave fenomeno dei furti e degli atti vandalici che la scuola sta continuamente subendo e per esprimere la coesione e l’impegno congiunto di tutte le forze dell’ordine, delle istituzioni pubbliche e della società civile, per combattere ed impedire tale stato di cose in futuro.

Il corteo partirà alle ore 8.30 e la manifestazione si concluderà alle ore 12:00. Il punto di raccolta in Piazza Marco Biagi alle ore 8.30 circa; la partenza è prevista per le ore 9:00;

poi attraverserà via Lancellotti e via Municipio. In Piazza Municipio sono previsti gli interventi del dirigente scolastico, autorità e alunni. Una presa di posizione contro i raid alle scuole nella zona del Vallo di Lauro.