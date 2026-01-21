Pratola Serra, Inchiesta sugli appalti pilotati: il comune sarà parte civile Gli imputati sono accusati di corruzione e turbativa d'asta

di Paola Iandolo

Il Comune di Pratola Serra ha deliberato di costituirsi parte civile in un procedimento penale che coinvolge ex amministratori comunali e un imprenditore del posto. La decisione è contenuta in una delibera della giunta guidata dal sindaco Gerardo Galdo. Conferito all’avvocato Tullio Gesuè Rizzi Ulmo, del foro di Nola, il mandato di rappresentare l’Ente durante le fasi dell'eventuale processo dopo la decisione del gup del tribunale di Napoli. L'udienza preliminare si svolgerà il 5 febbraio.

Contestati i reati di corruzione e la turbativa d’asta, legati alla gestione di un appalto pubblico per la manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione del Comune di Pratola Serra. Tra gli imputati si trovano l'ex sindaco E. A l'ex vicesindaco A. C., l'ex assessore S. S. e l'imprenditore A. M. In particolare, Aufiero e Capone sono accusati di aver turbato la libertà degli incanti, mentre Silano è accusata di concorso nella turbativa d'asta in qualità di Responsabile Unico del Procedimento.



