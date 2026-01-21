Assalto choc: ladri scatenati, sradicano cassaforte e minacciano anziana In azione un commando di malviventi

Banditi incappucciati all'assalto: Forino è sotto shock. Paura e terrore tra le mura di casa nel piccolo Comune irpino.

Un vero e proprio commando ha fatto irruzione in un’abitazione di Forino, minacciando la proprietaria e portando via la cassaforte. Un episodio grave che riaccende l’allarme sicurezza e lascia una famiglia sconvolta per quanto avvenuto. Un fatto che scuote l’intera comunità e che pone interrogativi seri sulla tutela dei cittadini e sulla sicurezza dei territori.

In azione quattro malviventi, con volto coperto in un appartamento ubicato alle spalle del Comune. Rubati preziosi e beni di valore. I banditi hanno sradicato la cassaforte. A scoprirli l'anziana proprietaria di casa che ha incontrato i 4 ladri rincasando. Rapidissimi e spietati i 4 avrebbero minacciato la donna con una spranga, per poi darsi alla fuga, con il bottino. Sul caso indagano i carabinieri di Baiano.