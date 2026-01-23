Moschiano, frana sulla Statale Santa Cristina: carabinieri sul posto

Ancora una frana in Irpinia. E' succsso al km.16 della strada statale (c.d. Santa Cristina). Nelle scorse ore vi è stato uno smottamento che, trattenuto dalle reti di sicurezza anticaduta, ha parzialmente invaso la corsia di marcia. Sul posto i Carabinieri della Compagnia di Baiano, che hanno assicurato il transito delle auto in sicurezza e coadiuvato i rilievi tecnici. Transito regolare a senso unico alternato. Ma intanto in provincia di Avellino avviene un nuovo smottamento, che complica collegamenti necessari tra territori e comuni.
Le frane, l'Irpinia fragile
Dopo la frana sulla Strada che conduce a Montevergine lo scorso 25 novembre e quella sulla Statale 88 di oltre due settimane fa a Contrada, la provincia di Avellino si scopre ancora una volta territorio fragile, in cui ragionare su come rendere sempre percorribili e sicuri strade statali, provinciali e comunali che rendono servizi necessari alla comunità.
I rilievi
Anche stavolta solo per un caso non si registrano feriti. Nelle prossime ore i responsabili del tratto stradale interessato effettueranno rilievi accurati per decidere il da farsi.