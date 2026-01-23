Moschiano, frana sulla Statale Santa Cristina: carabinieri sul posto Ancora una frana in Irpinia. Lo smottamento, la carrellata invasa parzialmente

Ancora una frana in Irpinia. E' succsso al km.16 della strada statale (c.d. Santa Cristina). Nelle scorse ore vi è stato uno smottamento che, trattenuto dalle reti di sicurezza anticaduta, ha parzialmente invaso la corsia di marcia. Sul posto i Carabinieri della Compagnia di Baiano, che hanno assicurato il transito delle auto in sicurezza e coadiuvato i rilievi tecnici. Transito regolare a senso unico alternato. Ma intanto in provincia di Avellino avviene un nuovo smottamento, che complica collegamenti necessari tra territori e comuni.

Le frane, l'Irpinia fragile

Dopo la frana sulla Strada che conduce a Montevergine lo scorso 25 novembre e quella sulla Statale 88 di oltre due settimane fa a Contrada, la provincia di Avellino si scopre ancora una volta territorio fragile, in cui ragionare su come rendere sempre percorribili e sicuri strade statali, provinciali e comunali che rendono servizi necessari alla comunità.

I rilievi

Anche stavolta solo per un caso non si registrano feriti. Nelle prossime ore i responsabili del tratto stradale interessato effettueranno rilievi accurati per decidere il da farsi.