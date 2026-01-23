Blitz antidroga a Foggia, arrestato anche un 50enne di Grottaminarda L'uomo è ai domiciliari

Poco più di un mese fa l'interrogativo preventivo, ora gli arresti domiciliari. Li ha applicati il Gip del Tribunale di Foggia ad un 50enne di Grottaminarda, già noto alle forze dell'ordine.

Difeso dall'avvocato Michele Ciruolo, l'uomo è uno dei dieci destinatari delle misure cautelari (tre custodie in carcere, altre sei ai domiciliari) disposte in una inchiesta antidroga dei carabinieri. Gli altri indagati sono tutti foggiani, nel mirino degli inquirenti una serie di detenzioni di cocaina ed hashish.

Il quadro complessivo restituito dall'attività investigativa parla di 'roba' confezionata e nascosta in appositi locali per essere poi ceduta.