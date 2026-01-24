Avellino, 57enne rimane schiacciato da un albero: salvato da un meticcio L'uomo era intento nei lavori di potatura quando l'albero è caduto e lo ha travolto

di Paola Iandolo

E' rimasto schiacciato e bloccato per molte ore sotto un tronco d'albero. Protagonista della brutta avventura il fruttivendolo di Rione Ferrovia. L'uomo sotto il peso dell'albero che stava potando ha perso i sensi. Provvidenziale l'intervento di un meticcio. Si è reso conto che l'uomo era in pericolo.

La disavventura è accaduta nella campagna di contrada Archi mentre stava potando un albero di castagno. Il cane ha iniziato ad abbaiare e poi a leccarlo sul volto con insistenza per tentare di farlo rinvenire. Il 57enne ha recuperato le ultime forze, è poi riuscito a chiedere aiuto e ad essere liberato dai soccorritori.