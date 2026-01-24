Furto in appartamento ad Avellino, rubati soldi e gioielli Ingente il bottino, indaga la polizia

Ancora ladri scatenati ad Avellino e provincia. Nella tarda serata di ieri è stato registrato un furto in un appartamento situato in via Salvatore Aurigemma, nella zona di Valle. Secondo le prime informazioni, dall’abitazione sarebbero stati sottratti un orologio di valore e una somma di denaro, attualmente in fase di quantificazione.

La polizia è ora al lavoro per ricostruire la dinamica del colpo. Sul luogo del furto sono intervenuti gli agenti che hanno avviato le indagini per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto e identificare eventuali responsabili. Le forze dell’ordine stanno raccogliendo testimonianze e verificando i rilievi, al fine di completare il quadro investigativo. Ma i controlli delle forzedell'ordine sono stati rafforzati proprio negli ultimi giorni per il contrasto del fenomeno dei furti che sta preoccupando l'intera popolazione.