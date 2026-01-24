Iglio lascia la Procura di Avellino: "Qui sono cresciuto come pm" Il magistrato che ha condotto le indagini sulle truffe Ecobonus e falsi incidenti

Luigi Iglio, sostituto procuratore in Procura ad Avellino per dieci anni, ha salutato colleghi e personale prima del suo trasferimento alla Procura di Napoli guidata da Nicola Gratteri. Nel suo intervento ha sottolineato l’importanza del lavoro di squadra e il valore dell’Irpinia, auspicando per il territorio una Procura attenta e sensibile. Affiancato dal Procuratore Aggiunto Francesco Raffaele, futuro facente funzioni, e da altri magistrati, Iglio ha ripercorso il suo percorso professionale, evidenziando la crescita umana e giuridica maturata e la necessità di nuovi stimoli al servizio della giustizia. È stato ricordato per aver coordinato alcune delle principali inchieste sulla criminalità economica, tra cui la maxi truffa sugli Ecobonus, oltre a indagini su falsi incidenti, gruppi criminali e gravi episodi di violenza.