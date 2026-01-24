Avellino, la frazione Picarelli prega per Sharon: è ancora dispersa Nel quartiere si continua a pregare per la giovane promessa di Hip hop

Sharon Maccanico è originaria di Avellino, anche se da tempo vive ad Auckland, in Nuova Zelanda, con i genitori. Campionessa internazionale di hip hop, una ragazza che ha già conosciuto il mondo attraverso la danza, oggi il suo nome compare nell’elenco dei dispersi dopo la frana che ha colpito un campeggio di montagna, rinomata meta turistica dell’Isola del Nord.

A Picarelli, il quartiere d’origine della sua famiglia, ieri pomeriggio, nella chiesa del Santissimo Salvatore, si è tenuta una veglia per Sharon. Le ricerche sono ancora attive e la famiglia è in stretto contatto con la Farnesina per le informazioni. Anche i parenti di Picarelli sono continuamente in contatto con i genitori in Nuova Zelanda e pregano affinché ritrovino sana e salva la giovane Sharon.