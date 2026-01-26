Atripalda, deve rispondere di lesioni e minacce: finisce in carcere un 33enne Deve espiare la pena di condanna a 4 anni e 2 mesi

I Carabinieri della Stazione di Atripalda hanno arrestato un 33enne del posto, destinatario di un ordine di esecuzione pena.

Il provvedimento restrittivo, al fine di espiare la pena di condanna a 4 anni e 2 mesi è stato emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Napoli per i reati di “lesioni”, “minacce” e “danneggiamento”. I fati sono accaduti qualche anno fa, quando l'uomo si era reso protagonista di una serie di condotte delittuose nei confronti di alcuni familiari. Le indagini codotte dai carabinieri portarono all'emissione della misura cautelare.

Terminate le formalità di rito, il predetto è stato tradotto presso la casa circondariale di Avellino a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.