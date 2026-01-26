Pista abusiva in zona vincolata a Moschiano: scatta il sequestro Due persone denunciate e mezzo meccanico sequestrato

Nell’ambito di controlli mirati alla prevenzione e alla repressione dei reati ambientali, i Carabinieri del Nucleo Forestale di Marzano di Nola, in collaborazione con i militari dell’Arma territoriale, hanno denunciato in stato di libertà due persone per la realizzazione di opere edili abusive.

Le indagini hanno consentito di accertare che un uomo del posto, proprietario di un fondo nel comune di Moschiano, insieme al proprietario di un escavatore, aveva realizzato una pista in terra battuta lunga circa 150 metri e larga circa 100 metri. L’intervento è stato effettuato in un’area sottoposta a vincolo idrogeologico, classificata ad alto rischio di frana e ricadente nel sito di interesse comunitario (SIC) “Monti di Lauro”, il tutto in assenza delle necessarie autorizzazioni.

Alla luce delle violazioni riscontrate, i due soggetti sono stati deferiti alla Procura della Repubblica di Avellino con le accuse di distruzione o deturpamento di bellezze naturali e abusivismo edilizio in area vincolata. L’area interessata dall’illecito e il mezzo meccanico utilizzato sono stati posti sotto sequestro.

I controlli proseguiranno anche nei prossimi giorni a tutela dell’ambiente e della collettività.