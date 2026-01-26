Nusco, il sindaco: "Ottenuto il finanziamento per la rimozione dell'amianto" Le lastre di amianto verranno rimosse dall'ex edificio scolastico Emmaus e dai 37 prefabbricati

di Paola Iandolo

Dopo venticinque anni di attesa e di abbandono, l'ex edificio scolastico Emmaus di Ponteromito, la frazione di Nusco, si avvia versa un importante lavoro di messa in sicurezza, rimozione e bonifica dai pannelli di amianto. Ad annunciarlo il sindaco Antonio Iuliano che ha candidato un progetto in Regione Campania che ha precisato che con l'avvio dei lavori si potrà chiudere così una cicatrice importante del post terremoto del 1980. "Con questo finanziamento finalmente si chiude la pagina del post terremoto a Nusco".



L'Amministrazione Comunale, guidata da Iuliano, ha ottenuto un contributo di 205.000 euro. Finanziamento che consentirà di intervenire sui fabbricati post sisma, circa 37 quelli pubblici. Ad avviso del primo cittadino i lavori inizieranno tra un paio di mesi. Ora gli uffici comunali di Nusco, sono a lavoro per indire una gara. Solo dopo si potrà procedere con l'intervento di rimozione dell'amianto e con il progetto. Con ogni probabilità i lavori inizieranno entro maggio.