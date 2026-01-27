Avellino, assalto ad un tir in A16: paura in autostrada L'assalto all'autoarticolato in una piazzola di sosta

Un tentativo di rapina ai danni è stato tentato lungo l’autostrada A16, nel territorio di Avellino. L’episodio si è concluso con l’arresto dei presunti responsabili, rintracciati grazie alla denuncia del camionista finito nel mirino dei malintenzionati.

L’assalto nel parcheggio

L’assalto è avvenuto mentre il mezzo pesante sostava in una piazzola. Secondo quanto riferito dall’autotrasportatore, alcuni individui si sarebbero avvicinati alla cabina, colpendola con calci e pugni e cercando di forzarne l’accesso. Un tentativo andato a vuoto grazie alla prontezza del camionista che si è subito allontanato a bordo del tir.

La denuncia

L’uomo alla guida del tir è riuscito ad allontanarsi dall’area e a raggiungere la Questura di Avellino, dove ha sporto denuncia. La descrizione fornita ha consentito agli agenti della Polizia Stradale e delle Volanti di avviare immediatamente le ricerche del veicolo segnalato.

Individuazione e arresto dei sospetti

Poco dopo, l’auto sospetta è stata individuata e fermata. Le persone a bordo sono state bloccate e arrestate con l’accusa di tentata rapina. Nelle prossime ore è prevista l’udienza di convalida davanti al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Avellino, chiamato a valutare la posizione degli arrestati.