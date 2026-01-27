Amici della Polizia, Picone: "Apprezziamo lavoro svolto da Airoma" Le congratulazioni per il nuovo prestigioso incarico

"Ci congratuliamo con il procuratore della repubblica, Domenico Airoma, per il nuovo prestigioso incarico ricevuto al servizio della giustizia, presso il tribunale di Napoli Nord, ed esprimiamo apprezzamento per il lavoro svolto ad Avellino, con grande professionalità.

Al Procuratore aggiunto Francesco Raffaele, facente funzione per la sede del capoluogo irpino, vadano i nostri auguri di buon lavoro”.

Così Massimo Picone, presidente provinciale e neosegretario nazionale vicario dell’associazione amici della polizia.

“Per la comunità locale – ha proseguito il dirigente del sodalizio – gli avvicendamenti al vertice delle istituzioni costituiscono sempre un passaggio delicato e importante.

In particolare, la guida degli uffici di Piazzale De Marsico non solo rappresenta un riconoscimento significativo per i magistrati investiti, ma è un impegno fondamentale per la vivibilità di un territorio, per la sua crescita e per la sicurezza dei cittadini.

Nonostante le differenze che si registrano rispetto ad altre province della Campania, è innegabile che da diversi anni le dinamiche criminose abbiano investito più profondamente anche l’Irpinia. Una attenta e incisiva attività di contrasto alle illegalità protegge l’intera comunità, limita l’inquinamento criminoso nei settori produttivi e crea prospettive per il territorio.

La questione della sicurezza urbana è sempre più considerata prioritaria da parte dei cittadini e vede l’interazione di diversi fattori che la determinano e influenzano.

Alzare il livello di attenzione e di comprensione dei fenomeni, consente quindi una migliore gestione dei problemi, che si può determinare attraverso la prevenzione, con un contesto socio-economico solido e sano, ma anche ovviamente con la capacità di reprimere sul nascere comportamenti e realtà malavitose”.

“Siamo convinti - conclude Picone - che il Procuratore della Repubblica facente funzione, Francesco Raffaele, saprà dimostrarsi all’altezza del compito, insieme agli altri magistrati della struttura, rispondendo per quanto di competenza alle istanze della cittadinanza. Il nostro auspicio è che nei prossimi anni, attraverso azioni mirate che verranno messe in campo e con le scelte che si effettueranno, si possa guardare con più fiducia al futuro”.