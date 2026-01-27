Smantellata piazza di spaccio a Scampia: misure cautelari anche ad Avellino Nuovo colpo al crimine organizzato: misure cautelari anche nel carcere di Bellizzi Irpino

Sono scattete misure cautelari anche ad Avellino, nel carcere di Bellizzi Irpino per la maxi operazione scattata all'alba che assesta un nuovo colpo allo spaccio di droga in Campania. Una piazza di spaccio nel quartiere di Scampia e' al centro di una indagine della polizia di Napoli che ha portato a un'ordinanza di applicazione di misure cautelari, emessa dal gip partenopeo, a carico di 28 indagati per associazione a delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, reato aggravato dall'essere il numero degli associati superiore a dieci, e per 5 di loro, dal metodo mafioso. In carcere 24 indagati, 4 ai domiciliari. Le misure cautelari sono state eseguite presso le rispettive abitazioni dei destinatari, nel comune di Napoli e in alcuni comuni sia della provincia partenopea che di altre regioni, nonché nelle carceri di Poggioreale e Secondigliano a Napoli, Bellizzi (Avellino), Carinola (Caserta), Ascoli Piceno e Ancona, dove alcuni dei destinatari sono detenuti per altri procedimenti penali.

Sequestrati 100mila euro

Nel corso dell’esecuzione dei provvedimenti cautelari sono state trovate e sottoposte a sequestro ingenti somme di denaro contante, circa 100mila euro, probabile provento delle attività di spaccio. Le operazioni sono state eseguite da personale del Commissariato Scampia, del Reparto Prevenzione Crimine Campania e di altri reparti Prevenzione Crimine provenienti da altre regioni, delle Unità Cinofile della Questura di Napoli e del Servizio Polizia Scientifica della Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato, dotato di attrezzature finalizzate alla ricerca di armi e stupefacenti.