Avellino, spacciavano droga in piazzetta Santa Rita: a febbraio la sentenza La procura ha chiesto ed ottenuto il giudizio immediato per il gambiano e la salernitana

Il 9 febbraio verrà emessa la sentenza per il trentenne gambiano fermato insieme ad una ventitrenne di Salerno a piazzetta Santa Rita. La Procura di Avellino ha ottenuto il giudizio immediato nei confronti dei due giovani - difesi dall’avvocato Fabio Tulimiero - bloccati dagli agenti della Squadra Mobile di Avellino durante una cessione di hashish a Piazzetta Santa Rita a fine agosto.

Ad emettere la sentenza nei confronti del gambiano sarà il giudice monocratico Pierpaolo Calabrese dopo che ha scelto di essere giudicato con rito ordinario e dopo che la procura di Avellino ha chiesto ed ottenuto il giudizio immediato per entrambi i ragazzi fermati con la droga. La ventitreenne ha invece scelto di essere giudicata con il rito abbreviato.

Nel corso della prima udienza, l’imputato ha ammesso di fare uso di sostanze stupefacenti e di aver detenuto la droga per uso personale. Mentre l’accusa contestata nei suoi è quella di detenzione ai fini dello spaccio di hashish, circa 90 grammi diviso in 43 stecchette di 1,5 grammi e un ulteriore pezzo di circa 7 grammi che erano state sottoposte a sequestro dal personale della Sezione Antidroga della Squadra Mobile nel corso di una doppia perquisizione, all’auto e all’interno dell’abitazione.

Durante la perquisizione gli agenti della Mobile hanno sequestrato anche la somma di circa 5000 euro, presunto provento dell'attività di spaccio contestata ad entrambi. Gli agenti della Squadra Mobile - ad agosto scorso - sono intervenuti durante una cessione di circa 3,5 grammi ad una acquirente, bloccando la vendita della dose.