Ariano, spuntano all'improvviso lungo le strade: ancora un cinghiale investito Accade in molte aree del territorio molte delle quali letteralmente devastate dalla loro furia

Attraversano improvvisamente le strade, da soli o in branco, avvicinandosi sempre di più ad abitazioni e terreni agricoli coltivati.

Accade in diverse aree del territorio arianese e non solo, molte delle quali letteralmente devastate dalla loro furia.

L'ultima carcassa di animale è ben visibile in una cunetta, sul ciglio della strada statale 90 delle puglie a Camporeale a pochi passi da un tabacchi.

Un ennesimo investimento. E' successo la notte scorsa. Si attende ora l'intervento dell'Asl e della ditta addetta allo smaltimento per la rimozione.

Episodi che sono all'ordine del giorno. Sabato scorso un cinghiale di grosse dimensioni ha rischiato di provocare un ennesimo incidente lungo la strada provinciale 10 che da Ariano Irpino porta Momteleone di Puglia e prima ancora tra Villanova del Battista e Zungoli all'altezza di contrada Montagna.