Donna trovata morta nel letto ad Ariano: sepolta in un campo di inumazione

Riposerà per sempre in un campo di inumazione grazie al terreno messo a disposizione dal comune di Ariano Irpino la donna cubana ritrovata senza vita in casa nel suo letto lo scorso 9 gennaio.
La salma fino ad oggi, dopo essere stata liberata dall'autorità giudiziaria è rimasta nell'obitorio dell'ospedale Frangipane-Bellizzi, in attesa di una soluzione.
Sarà il figlio del compagno della sfortunata donna ad occuparsi di tutto. Un gesto di solidarietà e di affetto il suo, che mette fine alla triste vicenda.
Una coppia sfortunata. Il marito della settantenne perse la vita in un tragico incidente stradale nell'aprile di un anno fa lungo l'A16 Napoli-Canosa a 500 metri dall'uscita di Tufino. La donna invece fu ricoverata in ospedale e successivamente in un centro di riabilitazione.
Si stava riprendendo da quel terribile momento, quando improvvisamente il suo cuore ha ceduto, fermandosi per sempre.
L'autopsia sul suo corpo, eseguita dal medico legale Giovanni Zotti, avrebbe confermato il decesso, per cause naturali, probabilmente causato da alcune patologie. Esclusa come del resto sin dal primo momento la morte violenta.