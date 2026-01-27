Incendio canna fumaria in centro ad Ariano: intervengono i vigili del fuoco Fortunatamente nessuna conseguenza a persone o cose

Si è reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco di Grottaminarda per mettere in sicurezza un'abitazione in una piazzetta di via Donato Anzani ad Ariano Irpino, interessata dall'incendio di una canna fumaria.

Fortunatamente non si sono registrate conseguenze gravi, grazie all'intervento immediato degli occupanti, i quali dopo essersi accorti dell'incendio, hanno effettuato un primo provvidenziale intervento, in attesa dell'arrivo della squadra dei vigili del fuoco con due mezzi operativi da Grottaminarda. I caschi rossi giunti sul posto, hanno eliminato ogni ulteriore fonte di pericolo e messo in sicurezza la struttura.

Interventi del genere, soprattutto in questo periodo sono all'ordine del giorno. Un fenomeno molto frequente i Italia, con circa 10.000 tetti che bruciano ogni anno a causa della fuliggine. Nel 2024, i vigili del fuoco hanno registrato oltre 1.800 interventi, spesso legati a carente manutenzione (78% dei casi), installazioni non a norma e uso di combustibile inadeguato. Il rischio è alto sia per camini a legna che per stufe a pellet. Cosa manca? Forse è il caso di dirlo: lo spazzacamino di una volta...