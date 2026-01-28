Tamponamento a catena, caos sul Raccordo: coinvolto blindato della Cosmopol L'incidente a Montoro in direzione Salerno

Tamponamento a catena sul raccordo Avellino Salerno , nel territorio di Montoro caos sul collegamento ad alta percorrenza tra i due capoluoghi. È successo alle ore 6.45 e sono state sei le auto coinvolte nell'incidente avvenuto nei pressi dello svincolo Montoro Sud.

La dinamica

Il sinistro ha visto coinvolto un blindato della Cosmopol in transito. Sul posto gli agenti della polstrada, personale dell' Anas, vigili del fuoco e ambulanze. Proprio gli agenti della polstrada, grazie alla rapida intesa tra la questura di Avellino e quella di Salerno, si sono occupati di scortare il mezzo che trasportava valori, fino a destinazione e in sicurezza. Disagi e rallentamenti nell'ora di punta per gli automobilisti in transito. Dalle prime informazioni non si registrerebbero feriti. Intanto il raccordo si conferma percorso ad alto rischio tra cantieri, restringimenti e divieti come quello di transito in una delle due Canne della galleria di Solofra.

Circolazione in tilt: rallentamenti e deviazioni in direzione Salerno

L'incidente ha avuto ripercussioni significative sulla circolazione: al momento, il traffico è fortemente rallentato in direzione Salerno, con deviazioni e presidi temporanei necessari per consentire il recupero del veicolo e la messa in sicurezza dell’area.