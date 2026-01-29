Pauroso incidente lungo la Variante tra Ariano e Flumeri: un ferito Ecco che cosa è successo all'altezza dell'impianto semaforico nei pressi del cantiere di Rfi

E' di un ferito il bilancio di un pauroso incidente stradale avvenuto ad Ariano Irpino, lungo la Variante Manna-Tre Torri all'altezza dell'impianto semaforico in cui sono in corso i lavori di realizzazione della rotatoria da parte delle ferrovie dello stato.

Un tir munito di cella frigorifero che trasportava surgelati era fermo in attesa che scattasse il verde, insieme ad un'audi 19 tdi, quando improvvisamente entrambi i mezzi sono stati centrati da una golf sopraggiunta nella stessa direzione di marcia.

Un tamponamento a catena. In ospedale al pronto soccorso del Moscati ad Avellino è finito un 36enne di Nusco. A trasportarlo è stato un equipaggio del 118, dallo Stie di Montecalvo Irpino, immediatamente giunto sul posto.

Illesi sia il conducente del mezzo pesante che il 72enne alla guida della golf. Tutti e tre erano diretti ad Ariano Irpino per lavoro ed ed altre necessità.

"Non si vedeva nulla, c'era solo nebbia - ha affermato l'anziano - mi dispiace per quanto accaduto, fortunatamente andavo piano. Ho solo un dolore al petto, ma mi sento bene".

Sul posto insieme ai carabinieri di Flumeri che hanno effettuato i rilievi, la polizia di Ariano per le operazioni di viabilità e l'Anas. Disagi lievi alla circolazione proprio grazie al prezioso lavoro degli operatori sotto la pioggia e viabilità ripristinata nel giro di poco tempo.

Non è il primo incidente in prossimità di questo cantiere. Sotto accusa anche la mancanza di una adeguata e più visibile segnaletica che possa rallentare i veicolo in transiti soprattutto nella direzione Foggia dove è avvenuto oggi il tamponamento.