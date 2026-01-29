Baiano, blitz nell'area abusiva per la somministrazione di alimenti Il blitz dei Carabinieri

Nell’ambito di mirati controlli finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati in materia di urbanistica ed edilizia, i Carabinieri del Nucleo Forestale di Monteforte Irpino, in sinergia con i colleghi dell’Arma territoriale,hanno denunciato in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria competente, il titolare di un’azienda commerciale. Nello specifico, l’attività investigativa dei militari, ha permesso di accertare che il titolare di un esercizio commerciale nel comune di Baiano, aveva realizzato, su un’area di circa 200 metri quadrati pertinente al locale commerciale, una copertura fissa ed ancorata al pavimento, in assenza di titolo abilitativo. Alla luce della irregolarità riscontrate, i Carabinieri deferivano in stato di libertà alla competente Procura della Repubblica l’imprenditore e procedevano a porre sotto sequestro l’intera area e la struttura abusiva in essa contenuta. Inoltre, veniva elevata, una sanzione amministrativa di 5.000euro per somministrazione di alimenti in aree non autorizzate. Le attività di controllo, continueranno nei prossimi giorni a tutela dell’ambiente e della collettività.