Domicella, furti negli istituti scolastici: rubati pc e scanner digitale Sul posto sono giunti gli agenti del commissariato di Lauro per gli accertamenti

di Paola Iandolo

A distanza di qualche settimana dall'ultimo raid, gli istituti scolastici del Vallo Lauro sono finiti di nuovo nel mirino dei malviventi. Colpi e furti continui tanto che hanno fatto scendere in piazza gli studenti nella vicina Lauro. Ma l'ondata di furti non si placa. Nel fine settimana appena trascorso due istituti scolastici di Domicella sono stati oggetto di un ennesimo raid.

Le indagini sono in corso per stabilire se si possa trattare della stessa banda entrata in azione anche a Domicella. A quanto pare il doppio raid è scattato nella notte tra sabato e domenica, quando i malviventi hanno prima fatto accesso nella sede dell’Agrario, la succursale di Domicella dell’istituto di Avellino. Due porte forzate e il furto di due pc e uno scanner digitale 3D.

Poi si sono diretti nel vicino Istituto Comprensivo, dove avrebbero portato via due PC. In entrambi gli istituti sarebbero stati forzati anche dei cassetti alla ricerca di altro materiale da sottrarre. Accertamenti in corso da parte degli agenti del Commissariato di Ps di Lauro.