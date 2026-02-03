Reati e controlli: la polizia arresta una giovane 20enne avellinese Agenti della squadra mobile di Avellino in azione

I poliziotti della Squadra Mobile di Avellino, nella giornata di ieri, hanno arrestato una giovane 20enne avellinese. Il provvedimento della custodia cautelare in carcere emesso dalla Corte di Appello di Reggio Calabria, sostituisce precedenti provvedimenti restrittivi a cui la donna era stata sottoposta, poiché indagata in altri procedimenti penali per truffa in danno di anziani.

La donna, a seguito di accertamenti investigativi, è stata rintracciata in Casalnuovo (Na) in compagnia di un giovane del posto, anch’egli gravato dalla misura cautelare degli arresti domiciliari. All’atto del controllo, condotto dai poliziotti della Squadra Mobile della Questura di Avellino e del Commissariato di PS di Acerra, la giovane, tentando di eludere l’esatta identificazione, ha fornito false generalità, ragion per cui è stata segnalata all’autorità giudiziaria competente per i reati di evasione e false generalità dichiarate ad un pubblico ufficiale.

Dell’avvenuto arresto è stata notiziato il P.M. di turno presso la Procura della Repubblica di Avellino. Al termine delle formalità di rito, la donna è stata condotta presso la Casa Circondariale di Bellizzi Irpino. Le contestazioni sono allo stato provvisorie e la colpevolezza della persona sottoposta alle indagini sarà accertata solo all’esito del giudizio definitivo.