Incendio nella notte a Gesualdo, brucia deposito: carabinieri sul posto La scorsa notte intorno all'1 e trenta l'incentro in una contrada rurale

Fumo e paura la scorsa notte in una contrada rurale del comune di Gesualdo, in provincia di Avellino. Ad andare in fiamme un deposito attrezzi/fienile, adiacente ad una abitazione.

Forze dell’ordine e Vigili del Fuoco sono intervenuti tempestivamente per lo spegnimento e la messa in sicurezza dell’area.

I danni risultano contenuti ad una parte del fabbricato. Sono in corso accertamenti per verificare la natura dell’incendio. SUl posto è stato tempestivo l'arrivo dei vigili del fuoco che hanno evitato che il rogo si propagasse ulteriormente. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri della stazione di Gesualdo, che hanno effetttuato gli accertamenti del caso ed eseguito i rilievi di rito. Grosso lo spavento per i residenti della zona, che hanno assistito alle operazioni di spegnimento dell'incendio e messa in sicurezza dell'area interessata dal rogo. Indagini in corso.