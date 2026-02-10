Avellino, accusato di lesioni: sollevata la nullità del decreto di citazione Gli atti sono stati rispediti al pubblico ministero del tribunale di Avellino

di Paola Iandoolo

Accusato di lesioni aggravate dall'uso di un bastone: l'udienza predibattimentale si è conclusa con un nulla di fatto. Infatti è tutto da rifare per l'imputato che stamane è comparso davanti al giudice monocratico del tribunale di Avellino dopo l’accoglimento di una eccezione sollevata da parte della difesa dell’imputato, rappresentata dall’avvocato Carmine Pascarosa. In aula la difesa dell’imputato ha chiesto ed ottenuto la nullità del decreto di citazione a giudizio per un difetto di contestazione. Gli atti sono stati rispediti al pubblico ministero. Dovrà essere riformulata la richiesta di rinvio a giudizio.



Nel corso di una lite nata per motivi di viabilità lungo la 7 bis del Comune di Avellino, l'uomo finito a processo aveva estratto un bastone e colpito il conducente dell'altra auto, procurandogli lesioni personali ed una diagnosi di tre giorni. Contestata l'aggravante della recidiva e l’aggravante di aver agito per futili motivi e, più segnatamente, per motivi di viabilità e con arma impropria costituita dal bastone di legno.