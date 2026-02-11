Montella, Ospedale di Comunità: la parola passa al Ministero della Cultura

Il sopralluogo si terrà il 16 febbraio alle ore 10

montella ospedale di comunita la parola passa al ministero della cultura
Montella.  

di Paola Iandolo 

Ospedale di Comunità a Montella: la parola passa al Mic. Per dirimere la questione tra i frati francescani che hanno fatto ostruzionismo e il sindaco Rizieri Buonopane, interviene il Mic. Con riferimento alle comunicazioni pervenute agli enti interessati e alle notizie circolate nelle ultime settimane sui lavori previsti presso il complesso di San Francesco a Folloni, in via San Francesco a Montella, il Ministero della Cultura – attraverso la Soprintendenza Speciale per il PNRR, su proposta della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Salerno e Avellino – ha disposto un sopralluogo ispettivo.

L’ispezione si svolgerà il 16 febbraio 2026 alle ore 10.00 e sarà finalizzata alla verifica dello stato dei luoghi e delle aree interessate dagli interventi di ristrutturazione destinati alla realizzazione di un Ospedale di Comunità (OdC). Il controllo è previsto ai sensi dell’articolo 19 del D.Lgs. 42/2004, nell’ambito delle attività di vigilanza connesse alla tutela dei beni culturali e paesaggistici.

Nella comunicazione si invitano gli enti coinvolti a presenziare al sopralluogo per consentire l’accesso all’immobile e alle aree oggetto dei lavori. Un passaggio che rappresenta un ulteriore momento di verifica del progetto atteso nel rispetto del valore storico e paesaggistico del complesso di San Francesco a Folloni. Intanto ricordiamo che la questione ha divisa la comunità e ha generato anche polemiche.

Ultime Notizie