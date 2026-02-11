Montella, Ospedale di Comunità: la parola passa al Ministero della Cultura Il sopralluogo si terrà il 16 febbraio alle ore 10

di Paola Iandolo

Ospedale di Comunità a Montella: la parola passa al Mic. Per dirimere la questione tra i frati francescani che hanno fatto ostruzionismo e il sindaco Rizieri Buonopane, interviene il Mic. Con riferimento alle comunicazioni pervenute agli enti interessati e alle notizie circolate nelle ultime settimane sui lavori previsti presso il complesso di San Francesco a Folloni, in via San Francesco a Montella, il Ministero della Cultura – attraverso la Soprintendenza Speciale per il PNRR, su proposta della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Salerno e Avellino – ha disposto un sopralluogo ispettivo.

L’ispezione si svolgerà il 16 febbraio 2026 alle ore 10.00 e sarà finalizzata alla verifica dello stato dei luoghi e delle aree interessate dagli interventi di ristrutturazione destinati alla realizzazione di un Ospedale di Comunità (OdC). Il controllo è previsto ai sensi dell’articolo 19 del D.Lgs. 42/2004, nell’ambito delle attività di vigilanza connesse alla tutela dei beni culturali e paesaggistici.

Nella comunicazione si invitano gli enti coinvolti a presenziare al sopralluogo per consentire l’accesso all’immobile e alle aree oggetto dei lavori. Un passaggio che rappresenta un ulteriore momento di verifica del progetto atteso nel rispetto del valore storico e paesaggistico del complesso di San Francesco a Folloni. Intanto ricordiamo che la questione ha divisa la comunità e ha generato anche polemiche.