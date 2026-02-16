Monteforte, accusato di lesioni e maltrattamenti: assolto con formula piena La difesa del 40enne ha dimostrato che le telefonate erano finalizzate ad avere notizie sulle figlie

di Paola Iandolo

Ossessionato dalla fine della relazione con la moglie, le telefonava di continuo per chiedere un incontro. Con queste accuse era finito a processo un 40enne di Monteforte Irpino con le accuse di maltrattamenti e lesioni. Accuse completamente decadute, tanto che al termine del giudizio di primo grado è stato assolto con la formula piena "perché il fatto non sussiste". Questa la decisione del giudice monocratico del Tribunale di Avellino nei confronti dell'uomo per cui era stata invocata in aula una condanna a tre anni di reclusione da parte della Procura.

L’imputato, difeso dall’avvocato Enrico Matarazzo, era stato anche sottoposto alla misura del divieto di avvicinamento alla persona offesa con braccialetto elettronico. La difesa nel corso dell'istruttoria dibattimentale ha dimostrato che le telefonate che lo stesso imputato avrebbe rivolto alla sua ex moglie erano finalizzate ad avere notizie sulle figlie e non avevano portata molesta nei confronti della ex moglie. Si attende ora il deposito delle motivazioni della sentenza.