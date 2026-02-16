Ariano: ecco cosa è successo in piazza Mazzini ad alcuni ragazzi La denuncia di una mamma

Si recano in un locale e al ritorno trovano i loro motorini danneggiati. E' quanto accaduto ieri sera in piazza Mazzini ad Ariano Irpino, luogo della movida arianese, particolarmente frequentato soprattutto nei week end e giorni festivi. E' successo sotto l'edificio che ospita la sede del distretto sanitario dell'Asl di Avellino.

La denuncia di una mamma: "I ragazzi erano andati tranquillamente al bar, poco distante, quando si sono recati poi nuovamente sotto il portico del palazzo dell'Asl, hanno trovato i mezzi spaccati. E' successo a mio figlio, mio nipote e ad un loro coetaneo. Si tratta di uno scooter, una vespa e una moto. Non sappiamo che abbia potuto accanirsi e per quale motivo".

Dell'accaduto è stata informata la polizia municipale. Si sta cercando di capire se attraverso le telecamere possa essere individuato il responsabile o i responsabili di questo gesto.