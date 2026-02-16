Morniroli: programmazione in ritardo, serve più ascolto e dialogo Così l'assessore regionale alle politiche sociali ad Atripalda per i 20 anni di Consorzio Ambito A5

"Quello della regione Campania sareà un assessorato aperto al dialogo con i territori, con i consorzi, le parti sociali, il terzo settore. Siamo tutti al lavoro per sbloccare i fondi della programmazione ’24-’26, perchè siamo in terribile ritardo e non possiamo permettercelo». Lo ha detto l’Assessore alle Politiche Sociali della Regione Campania, Andrea Morniroli. Il delegato della Giunta Fico è arrivato in Irpinia ad Atripalda, in occasione dei venti anni di attività del Consorzio dei Servizi Sociali dell’Ambito A5 presso la sala conferenze della biblioteca comunale. "Qui si attuano buone pratiche di ascolto ed intervento - ha detto Morniroli -.

Morniroli ribadisce le intenzioni del nuovo mandato amministrativo di Roberto Fico: «Credo che la Regione debba caratterizzare il suo operato con un dialogo costante con gli ambiti territoriali. Si tratta di interventi necessari, da mettere in campo per garantire scelte efficaci sui territori. Sarà mia cura - sottolinea - allargare questa capacità di dialogo costante e necessaria».